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УЕФА назвал имя лучшего игрока недели в Лиге чемпионов: опубликовано фото

пятница, 03 мая 2019, 14:59
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УЕФА объявил имя лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Об этом сообщает Twitter организации.

Победу в голосовании болельщиков одержал форвард "Барселоны" Лионель Месси. Его конкурентами были партнер по линии атаки в клубе Луис Суарес и два футболиста "Аякса" - Донни ван де Бек и Френки де Йонг.

Напомним, в первом матче 1/2 финала турнира с "Ливерпулем", который состоялся в среду, 1 мая, на "Камп Ноу", аргентинец забил два мяча. Дубль помог "Барселоне" обыграть мерсисайдский клуб со счетом 3:0. В другом матче "Аякс" в гостях минимально выиграл у "Тоттенхэм Хотспур" - 1:0.

Ответные игры команды сыграют 7 и 8 мая.

Ранее "Апостроф" сообщал, что болельщики требуют от УЕФА дисквалификации Месси.

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