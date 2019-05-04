"Шахтер" добыл очередную яркую победу, приблизившись к чемпионству: видеообзор

В матче 27-го тура чемпионата Украины "Шахтер" на своем поле принимал "Львов". Встреча состоялась в Харькове на стадионе "Металлист" и завершилась разгромной победой "горняков".

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Львов".

Счет в матче был открыт на 25-й минуте. Защитник "Львова" Альваро отправил мяч в свои ворота. На 51-й минуте Нем закрепил преимущество своей команды. Через четыре минуты голом отметился Болбат. Еще через восемь минут забитым мячом отличился Коваленко. Точку в игре на 76-й минуте поставил Патрик.

В турнирной таблице чемпионата Украины "Шахтер" уверенно лидирует, набрав 70 очков. "Динамо", которое идет вторым, отстает на 9 очков.

"Шахтер" - "Львов" - 5:0 (1:0)

Голы: Альваро (17, автогол), Нем (51), Болбат (55), Коваленко (63), Патрик (76).

Шахтер: Шевченко, Болбат (Бондарь, 75), Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Алан Патрик, Маркос Антонио, Нем (Тете, 66), Коваленко (Дентиньо, 78), Тайсон, Мораес.

Львов: Бандура, Висенте (Насонов, 25), Адамюк, Борзенко, Парамонов, Кадина, Липе (Сабино, 54), Альваро, Педро, Пернамбуко (Шина, 66), Бруно.

Предупреждения: Нем (9), Борзенко (51).