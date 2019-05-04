Украинка вышла в финал престижного турнира в Германии

Украинская теннисистка Катарина Завацкая вышла в финал турнира ITF в немецком Висбадене.

В полуфинале уроженка Луцка встречалась с представительницей Чили Даниэлой Сегель. Матч продлился 1 час и 53 минуты. В итоге 19-летняя украинка оказалась сильнее соперницы, победив ее в двух сетах - 6:2, 7:5.

Соперницей нашей теннисистки в финале турнира будет 139-й номер мирового рейтинга - чешка Барбора Крейчикова, которая в другом полуфинале обыграла россиянку Анну Блинкову. Финальный матч состоится в воскресенье, 5 мая. Его начало - в 13:00.

Отметим, что в рейтинге WTA Завацкая занимает 210-е место.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинская спортсменка завоевала золотую медаль на престижном турнире.