Украинская спортсменка завоевала золотую медаль на престижном турнире: опубликовано видео

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала золотую медаль в прыжках в высоту на этапе "Бриллиантовой лиги", который проходит в катарской Дохе.
Магучих покорила высоту в 1,96 метра, что стало лучшим результатом в ее карьере. Кроме того, украинка стала самой молодой победительницей этапа в истории "Бриллиантовой лиги". Ей удалось выиграть золото в возрасте 17 лет и 226 дней.
Прыжки в высоту
1. Ярослава Магучих (Украина) – 1,96
2. Мирела Демирева (Болгария) – 1,91
3. Эрика Кинси (Швеция) – 1,91
Также медали завоевали еще две представительницы Украины. Марина Бех-Романчук заняла второе место по прыжкам в длину с результатом в 6,74 метра, совсем немного уступив победительнице.
Прыжки в длину
1. Катерине Ибаргуэн (Колумбия) – 6,76
2. Марина Бех-Романчук (Украина) – 6,74
3. Брук Стреттон (Австралия) – 6,73
Бегунья Анна Рыжикова финишировала на третьем месте на дистанции в 400 метров с барьерами.
Бег на 400 метров с барьерами
1. Далайла Мухаммад (США) – 53,61
2. Эшли Спенсер (США) – 54,72
3. Анна Рыжикова (Украина) – 54,82
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