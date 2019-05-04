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Украинская спортсменка завоевала золотую медаль на престижном турнире: опубликовано видео

суббота, 04 мая 2019, 10:10
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала золотую медаль в прыжках в высоту на этапе "Бриллиантовой лиги", который проходит в катарской Дохе.

Магучих покорила высоту в 1,96 метра, что стало лучшим результатом в ее карьере. Кроме того, украинка стала самой молодой победительницей этапа в истории "Бриллиантовой лиги". Ей удалось выиграть золото в возрасте 17 лет и 226 дней.

Прыжки в высоту

1. Ярослава Магучих (Украина) – 1,96

2. Мирела Демирева (Болгария) – 1,91

3. Эрика Кинси (Швеция) – 1,91

Также медали завоевали еще две представительницы Украины. Марина Бех-Романчук заняла второе место по прыжкам в длину с результатом в 6,74 метра, совсем немного уступив победительнице.

Прыжки в длину

1. Катерине Ибаргуэн (Колумбия) – 6,76

2. Марина Бех-Романчук (Украина) – 6,74

3. Брук Стреттон (Австралия) – 6,73

Бегунья Анна Рыжикова финишировала на третьем месте на дистанции в 400 метров с барьерами.

Бег на 400 метров с барьерами

1. Далайла Мухаммад (США) – 53,61

2. Эшли Спенсер (США) – 54,72

3. Анна Рыжикова (Украина) – 54,82

Ранее "Апостроф" сообщал, что лидер биатлонной сборной Украины приняла важное решение по своему будущему.

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