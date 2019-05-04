В НБА повторили невероятный рекорд 66-летней давности: опубликовано видео

В матче второго раунда серии плей-офф НБА "Портленд Трэйл Блэйзерс" обыграл "Денвер Наггетс" в четвертом овертайме. Поединок завершился со счетом 140:137.

Подобное произошло в НБА впервые с 1953 года, когда "Бостон Селтикс" победил "Сиракьюс Нэшнлз" со счетом 111:105.

Центровой "Денвера" Никола Йокич отыграл в этом матче 65 минут, что также стало самым длительным пребыванием на площадке с 1953 года.

Благодаря победе "Портленд" повел в серии до 4 побед со счетом 2:1.

"Портленд" – "Денвер" - 140:137 OT (23:17, 25:30, 33:29, 21:26, 7:7, 9:9, 11:11, 11:8)

"Портленд": Макколлум (41 + 8 подборов), Лиллард (28 + 8 передач), Кантер (18 + 15 подборов), Харклесс (15 + 10 подборов), Амину (6 + 12 подборов) – старт; Худ (19), Коллинз (8 + 8 подборов), Сет Карри (5), Тернер (0).

"Денвер": Мюррэй (34 + 9 подборов), Йокич (33 + 18 подборов + 14 передач + 8 потерь), Миллсэп (17 + 13 подборов), Харрис (13), Крэйг (4) – старт; Бартон (22 + 9 подборов), Бизли (11), Пламли (3), Моррис (0).

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Украине определился баскетбольный чемпион.