Английский топ-клуб опозорился в решающем матче и не пробился в Лигу чемпионов: видеообзор

В матче 37-го тура чемпионата Англии "Хаддерсфилд" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью со счетом 1:1.

Счет был открыт уже на 8-й минуте, отличился Скотт Мактомини, который воспользовался ошибкой соперника, ворвался в штрафную и точно пробил в угол. Во втором тайме Мбенза вышел один на один и переиграл де Хеа.

В результате ничьей "МЮ" остался на шестом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги и потерял шансы попасть в Лигу чемпионов-2019/20.

"Хаддерсфилд" – "Манчестер Юнайтед" - 1:1 (0:1)

Голы: Мбенза (60) - Мактомини (8)

"Хаддерсфилд": Лессль, Конголо, Дурм (Смит, 46), Шиндлер, Леве, Муй, Бакуна, Притчард, Хогг, Мбенза (Диакаби, 90), Грант.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Шоу, Линделеф (Диогу Далот, 83), Джонс, Янг, Погба, Матич (Эррера, 53), Мата, Мактомини, Санчес (Чонг, 54), Рэшфорд.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Манчестер Юнайтед" и "Челси" не выявили победителя в боевом матче чемпионата Англии.