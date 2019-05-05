"Динамо" может вернуть бывшего главного тренера

Новым главным тренером киевского "Динамо" может стать Алексей Михайличенко.

Об этом сообщает Sport Arena.

По данным источника, руководство клуба рассматривает вариант с увольнением нынешнего наставника Александра Хацкевича в связи с неудовлетворительными результатами, и возвращением на пост главного тренера Михайличенко.

56-летний Михайличенко ранее уже тренировал "Динамо" с 2002 по 2004 годы. Под его руководством команда дважды становилась чемпионом Украины.

В данный момент "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, но отстает от лидирующего "Шахтера" на девять очков. Кроме того, клуб вылетел из Кубка Украины, уступив "Шахтеру" в серии пенальти, а также из Лиги Европы, дважды проиграв "Челси" с разгромным счетом (0:3 и 0:5).

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" потеряло важнейшие очки в чемпионате Украины.