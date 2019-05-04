"Динамо" потеряло важнейшие очки в чемпионате Украины: видеообзор

В матче 27-го тура чемпионата Украины "Динамо" сыграло вничью с "Александрией" со счетом 1:1. Встреча состоялась в Киеве на стадионе "Олимпийский".

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Александрия".

Счет был открыт в начале встречи. После прострела с фланга мяч отскочил к Лучкевичу, который с близкого расстояния отправил его в сетку. Отыграться динамовцы сумели в середине второго тайма. Цыганков вывел Русина один на один с голкипером гостей и молодой форвард реализовал свой шанс.

"Динамо" сократило отставание от лидирующего "Шахтера" до шести очков, но у "горняков" есть матч в запасе и они могут увеличить отрыв до девяти баллов.

"Динамо" – "Александрия" - 1:1 (0:1)

Голы: Русин (65) - Лучкевич (8)

"Динамо": Бущан, Кадар, Шабанов, Миколенко, Кравченко (Исаенко, 88), Цыганков, Буяльский, Андриевский, Цитаишвили (Шапаренко, 46), де Пена, Шепелев (Русин, 60).

"Александрия": Панькив, Шендрик (Дедечко, 54), Пашаев, Бабогло, Цуриков (Ковалец, 32), Запорожан, Лучкевич (Гречишкин, 26), Банада, Полярус, Задерака, Ситало.

Предупреждения: Бабогло (36), Кравченко (45), Гречишкин (89).

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" отмечает годовщину легендарной победы.