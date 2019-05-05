Лучшая теннисистка Украины опозорилась на крупном турнире

В матче первого круга супертурнира в Мадриде первая ракетка Украины Элина Свитолина уступила француженке Полин Парментье, которая занимает 69 место в мировом рейтинге.

Свитолина неудачно начала поединок, проиграв свою подачу в первом же гейме. Затем Парментье сделала еще один брейк. В восьмом гейме украинка сумела отыграть одну подачу у соперницы, но это не спасло ее от проигрыша сета - 4:6. В первом гейме 2-го сета Свитолина вновь проиграла свою подачу, но в середине партии сумела сделать обратный брейк. В итоге второй сет дошел до тай-брейка, на котором сильнее оказалась Парментье.

Элина Свитолина (Украина) - Полин Парментье (Франция) - 4:6, 6:7 (8)

Этот поединок стал для Свитолиной первым после травмы, из-за которой он пропустила больше месяца.

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