Украина завоевала четыре золотые медали на престижном турнире по бодибилдингу: опубликовано фото

Украинские спортсмены успешно выступили на чемпионате Европы фитнесу и бодибилдингу, который состоялся в испанской Санта-Сусанне.
34-летняя полтавчанка Алина Яман заняла первое место в категории "бодифитнес до 168 см".
38-летняя Ольга Шнурова из Сак стала победительницей в самой высокой ростовой категории.
31-летняя Виктория Погребняк стала чемпионкой в категории "бодибилдинг до 163 см". Также Погребняк стала абсолютной чемпионкой в этой номинации.
Кроме того, дуэт Светланы Иваниной и Юрия Зимогляда первенствовал в соревновании пар.
Ранее "Апостроф" сообщал о том, что украинская спортсменка завоевала золотую медаль на престижном турнире.