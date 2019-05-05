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Украина завоевала четыре золотые медали на престижном турнире по бодибилдингу: опубликовано фото

воскресенье, 05 мая 2019, 21:22
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Украинские спортсмены успешно выступили на чемпионате Европы фитнесу и бодибилдингу, который состоялся в испанской Санта-Сусанне.

34-летняя полтавчанка Алина Яман заняла первое место в категории "бодифитнес до 168 см".

38-летняя Ольга Шнурова из Сак стала победительницей в самой высокой ростовой категории.

31-летняя Виктория Погребняк стала чемпионкой в категории "бодибилдинг до 163 см". Также Погребняк стала абсолютной чемпионкой в этой номинации.

Кроме того, дуэт Светланы Иваниной и Юрия Зимогляда первенствовал в соревновании пар.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что украинская спортсменка завоевала золотую медаль на престижном турнире.

Новости

5 мая

21:22
Украина завоевала четыре золотые медали на престижном турнире по бодибилдингу: опубликовано фото
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