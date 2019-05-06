В "Динамо" назвали сроки восстановления травмированных лидеров

Руководитель медицинской службы киевского "Динамо" Леонид Миронов рассказал о сроках возвращения в строя травмированных игроков - полузащитника Беньямина Вербича, а также нападающих Франа Соля и Артема Беседина.

Слова Миронова приводит официальный сайт клуба.

По его словам, Вербич и Соль уже не смогут помочь "Динамо" в нынешнем сезоне.

"Вербичу сделали артроскопию, наш диагноз подтвердился. К счастью, пластику связки делать не пришлось, необходимо было только удалить остеофиты. Операция прошла великолепно. Уже через месяц Беньямин может вернуться в общую группу. В ближайшее время он будет восстанавливаться на нашей базе, проходить реабилитационные процедуры под присмотром клубных докторов. А во время летней паузы он уже будет восстанавливать физические кондиции.

Соль тренируется индивидуально, уже работает с мячом. Однако в ближайшее время, в мае и июне, Франу будут противопоказаны занятия в общей группе, участие в групповых упражнениях. Он будет заниматься по индивидуальной программе с тренером-реабилитологом и тренером по физической подготовке", - сказал Миронов.

Что касается Беседина, то у него есть шанс выйти на поля до окончания сезона.

"Беседин уже приступил к тренировкам в общей группе, правда, с некоторыми ограничениями. К примеру, сегодня он работает индивидуально только в тренажерном зале. Вербич и Соль в этом сезоне команде точно не помогут, а Беседин, возможно, успеет восстановиться и примет участие в майских матчах", – добавил врач.

В нынешнем сезоне 25-летний Вербич провел за "Динамо" 34 матча во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи. На счету 23-летнего Беседина два мяча и два голевых паса в 14 поединках. Что касается 27-летнего Соля, то он отметился двумя голами в четырех встречах за "Динамо".

Ранее "Апостроф" сообщал, что бывший главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко ответил на вопрос о возвращении на пост наставника киевлян.