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Экс-тренер "Динамо" ответил, вернется ли в клуб

понедельник, 06 мая 2019, 19:39
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Бывший главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко отказался вновь возглавить киевский клуб.

Об этом сообщает 1927.kiev.ua.

По сведениям источника, легендарный динамовец наотрез отказался от возможности вернуться на пост главного тренера команды. Впрочем, руководство "Динамо" все еще надеется, что Михайличенко передумает и согласится возглавить команду во второй раз в своей карьере.

Михайличенко рассматривается в качестве преемника нынешнего наставника Александра Хацкевича, чей контракт истекает по окончании этого сезона.

В данный момент "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, но отставание команды от лидирующего "Шахтера" составляет девять очков. Таким образом, киевляне, скорее всего, не смогут завоевать золотые медали в этом сезоне.

Ранее "Апостроф" сообщал все результаты матчей 27-го тура чемпионата Украины.

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