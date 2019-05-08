Дебютный супербой Усика в супертяжелом весе перенесен: названа причина

Дебютный бой Александра Усика (16-0, 12 КО) в супертяжелом весе против камерунца Карлоса Такама (36-5-1, 28 КО) перенесен из-за травмы украинца.

Об этом сообщил менеджер украинца Эгис Климас в своем Twitter.

"К сожалению, Усик получил травму бицепса и не сможет драться 25 мая. Новая дата его дебюта в супертяжелом весе будет объявлена в ближайшее время", – написал Климас.

"Из-за травмы бицепса Усик был вынужден отложить свой дебют в супертяжелом весе в бою против Карлоса Такама, который был назначен на 25 мая", - сообщил промоутер Эдди Хирн в Twitter.

В ближайшее время украинец пройдет медицинское обследование, по результатам которого станут известны сроки его восстановления.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Усик шокировал пользователей сети интернет своим внешним видом.