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Дебютный супербой Усика в супертяжелом весе перенесен: названа причина

среда, 08 мая 2019, 01:20
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Дебютный бой Александра Усика (16-0, 12 КО) в супертяжелом весе против камерунца Карлоса Такама (36-5-1, 28 КО) перенесен из-за травмы украинца.

Об этом сообщил менеджер украинца Эгис Климас в своем Twitter.

"К сожалению, Усик получил травму бицепса и не сможет драться 25 мая. Новая дата его дебюта в супертяжелом весе будет объявлена в ближайшее время", – написал Климас.

"Из-за травмы бицепса Усик был вынужден отложить свой дебют в супертяжелом весе в бою против Карлоса Такама, который был назначен на 25 мая", - сообщил промоутер Эдди Хирн в Twitter.

В ближайшее время украинец пройдет медицинское обследование, по результатам которого станут известны сроки его восстановления.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Усик шокировал пользователей сети интернет своим внешним видом.

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