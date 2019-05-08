Иллюзий все меньше: известный футболист эмоционально высказался о войне на Донбассе

Бывший вратарь "Шахтера" Юрий Вирт поделился мнением о войне на Донбассе.

Слова Вирта приводит Footboom.

"Жаль, конечно, что пришлось уехать из Донецка, но ведь эта проклятая война многих вынудила выехать за пределы региона. В поисках мира, добра и согласия.

Самый желанный подарок? Когда за одним столом собираются родные, приходят друзья. Когда все живы и здоровы. И еще хотелось бы, чтобы на Донбассе наконец воцарился мир. Большего и желать не стоит.

В Донецке остался дом в центре города. И все, что в нем было, осталось там. Теперь начинаем новую жизнь. Под Львовом построили новый дом. Со дня на день новоселье справим. Надежды когда-то вернуться, как говорят, умирает последней. Но с каждым днем иллюзий все меньше и меньше. Вы же и сами видите, что происходит вокруг", - сказал Вирт.

45-летний Вирт выступал за "Шахтер" с 2007 по 2012 год. В составе донецкого клуба он пять раз становился чемпионом Украины, а также пять раз выигрывал Кубок Украины. Главным успехом в его карьере является победа в Кубке УЕФА-2008/09. Также Вирт выступал за "Скалу", "Львов", "Металлург" и "Борисфен". За сборную Украины сыграл два матча.

Ранее "Апостроф" сообщал, что появились данные о масштабных потерях боевиков на Донбассе.