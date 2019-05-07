​Появились данные о масштабных потерях боевиков на Донбассе

Стало известно о ликвидации бойцами ВСУ на Донбассе 9 боевиков НВФ.

Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer в Twitter, ссылаясь на данные сторонников оккупантов.

"Не знаю, откуда она это всё взяла, может, придумала https://twitter.com/Lana_mem/status/1125850465487532032 ...", - говорится в сообщении.

Так, одна из жительниц оккупированной территории написала на своей странице в соцсети, что на протяжении одного дня, 7 мая, были ликвидированы 9 боевиков: 4 в районе Горловки и еще 5 – в районе Докучаевска.

Также сообщается о нескольких раненых.

Как сообщал "Апостроф", 7 мая украинские военнослужащие на Донбассе ликвидировали боевика НВФ Александра Сычева по кличке "Рокер".