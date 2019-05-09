Главный тренер сборной Украины назвал желаемое место работы

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что он хочет возглавить итальянский "Милан".

Слова Шевченко приводит Calciomercato.

"Милан" является одним из главных клубов в моей жизни, но сейчас я занят в сборной Украины. Безусловно, когда-нибудь я хочу возглавить "Милан", так как связан с клубом, фанатами, бывшими одноклубниками. Быть может, однажды я получу возможность", - сказал Шевченко.

Нынешним наставником "Милана" является Дженнаро Гаттузо, который являлся одноклубником Шевченко в бытность футболистом. Впрочем, руководство "Милана" недовольно его работой и он, скорее всего, будет уволен.

Напомним, что Шевченко выступал за "Милан" с 1999 по 2008 годы, провел за клуб 322 матча, забил 175 голов и отдал 27 результативных передач.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Шевченко вошел в список главных неудачников в Англии.



