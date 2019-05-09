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Главный тренер сборной Украины назвал желаемое место работы

четверг, 09 мая 2019, 20:08
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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что он хочет возглавить итальянский "Милан".

Слова Шевченко приводит Calciomercato.

"Милан" является одним из главных клубов в моей жизни, но сейчас я занят в сборной Украины. Безусловно, когда-нибудь я хочу возглавить "Милан", так как связан с клубом, фанатами, бывшими одноклубниками. Быть может, однажды я получу возможность", - сказал Шевченко.

Нынешним наставником "Милана" является Дженнаро Гаттузо, который являлся одноклубником Шевченко в бытность футболистом. Впрочем, руководство "Милана" недовольно его работой и он, скорее всего, будет уволен.

Напомним, что Шевченко выступал за "Милан" с 1999 по 2008 годы, провел за клуб 322 матча, забил 175 голов и отдал 27 результативных передач.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Шевченко вошел в список главных неудачников в Англии.


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