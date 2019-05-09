Заведение скандального футболиста в Киеве украсила неожиданная картина: опубликовано фото

Бывший нападающий киевского "Динамо" Артем Милевский, ныне выступающий за "Динамо-Брест", украсил свой пивной ресторан, который он открыл в столице Украины, портретом президента родного клуба Игоря Суркиса.

Об этом в своем Instagram сообщил агент футболиста Александр Панков.

"Ну как же без Михалыча в ресторане Милевского? Приходите, фотографируйтесь, и, кстати, эту картину можно купить, но за большие деньги, ведь это настоящее искусство", - написал Панков в Instagram.

Напомним, Милевский ушел из "Динамо" в 2013 году со скандалом. Последний сезон в клубе он провел в дубле по причине снижения физической формы.

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