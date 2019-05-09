Жены бывших игроков "Динамо" сразили сеть сексуальным танцем в купальниках: видео

Супруга защитника турецкого футбольного клуба "Ризеспор" Николая Морозюка, Ирина, опубликовала в своем Instagram завораживающее видео с отдыха.

Девушка провела время с женой другого футболиста, Виталия Мандзюка, Анной. Близкие подруги, отдыхающие вместе в Турции, решили побаловать подписчиков в социальной сети сексуальным танцем в купальниках.

Большинство пользователей положительно оценили "выступление" девушек. Вот лишь некоторые восторженные комментарии: "Очень красивые. Камыши на ветру!", "Все, теперь и на "Танцы со звездами" можно", "Задорные", "Иностранцы там с трусов выпали", "Супер", "Очень красиво и сексуально! Немного вульгарно!", "Браво".

Напомним, Морозюк выступает за "Ризеспор" на правах аренды, права на игрока принадлежат "Динамо". Мандзюк ранее тоже выступал за киевский клуб, однако из-за травмы два года назад он завершил карьеру.

Ранее "Апостроф" сообщал, что известный футболист эмоционально высказался о войне на Донбассе.