RU   UA   EN  

четверг, 9 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.20
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

9 мая

12:46
УЕФА представил проект новой Лиги чемпионов: на что рассчитывать "Шахтеру" и "Динамо"
12:31
​Водитель на евробляхах влетел в маршрутку в Киеве: фото и данные о пострадавших
12:29
Снайпер ВСУ уничтожил российского оккупанта под Донецком: видео
12:25
Вилкул рассказал о нападении на автобус с людьми, которые ехали на празднование Дня Победы
12:20
Светличная приняла участие в масштабном чествовании по случаю Дня победы
12:14
Украину снова накроют дожди: синоптик дала свежий прогноз
12:04
Троица 2019: дата праздника и календарь выходных
12:02
​Сталин-Танос и механизатор Старк: эксклюзивные фото веселой акции в Киеве
11:39
Жены бывших игроков "Динамо" сразили сеть сексуальным танцем в купальниках: видео
11:31
Зеленский пришел на могилу деда, прошедшего всю войну: опубликовано фото
11:23
Ветераны ВОВ хотят, чтобы в Украину вернулся мир - Новинский
11:17
​США жестко ответили на резонансное заявление Ирана о ядерной сделке
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Жены бывших игроков "Динамо" сразили сеть сексуальным танцем в купальниках: видео

четверг, 09 мая 2019, 11:39
переглянути новину українською

Супруга защитника турецкого футбольного клуба "Ризеспор" Николая Морозюка, Ирина, опубликовала в своем Instagram завораживающее видео с отдыха.

Девушка провела время с женой другого футболиста, Виталия Мандзюка, Анной. Близкие подруги, отдыхающие вместе в Турции, решили побаловать подписчиков в социальной сети сексуальным танцем в купальниках.

Большинство пользователей положительно оценили "выступление" девушек. Вот лишь некоторые восторженные комментарии: "Очень красивые. Камыши на ветру!", "Все, теперь и на "Танцы со звездами" можно", "Задорные", "Иностранцы там с трусов выпали", "Супер", "Очень красиво и сексуально! Немного вульгарно!", "Браво".

Напомним, Морозюк выступает за "Ризеспор" на правах аренды, права на игрока принадлежат "Динамо". Мандзюк ранее тоже выступал за киевский клуб, однако из-за травмы два года назад он завершил карьеру.

Ранее "Апостроф" сообщал, что известный футболист эмоционально высказался о войне на Донбассе.

Фотовзгляд

Все галереи
Акция памяти у Вечному огня в Киеве: эксклюзивные фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Челси - Айнтрахт Онлайн-трансляция матча

Валенсия - Арсенал: онлайн трансляция

Аякс - Тоттенхэм Хотспур - 2:3 Хроника матча, видео голов

За рамками разумного футбола: почему Ливерпуль уничтожил Барселону

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: