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Футболист "Динамо" назван лучшим игроком УПЛ в апреле: опубликовано фото

пятница, 10 мая 2019, 16:11
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Лучшим игроком чемпионата Украины по футболу в апреле стал вингер "Динамо" Виктор Цыганков.

Об этом сообщает официальный сайт Премьер-Лиги.

В голосовании болельщиков футболист столичной команды обошел Артема Габелока ("Ворскла"), Валерия Лучкевича ("Александрия"), Виктора Коваленко, Андрея Пятова (оба - "Шахтер"), одноклубника Дениса Бойко, Артема Громова ("Заря") и Максима Дегтярева ("Олимпик"). Победитель набрал 31% всех голосов. В активе Габелока, который стал вторым, - 20% голосов. Лучкевич, занявший третье место, набрал 18% голосов.

В апреле в составе "Динамо" Цыганков сыграл 4 матча, забил 3 мяча и сделал 2 ассиста.

Ранее "Апостроф" сообщал, что заведение скандального футболиста в Киеве украсила неожиданная картина.

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