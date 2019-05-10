Футболист "Динамо" назван лучшим игроком УПЛ в апреле: опубликовано фото

Лучшим игроком чемпионата Украины по футболу в апреле стал вингер "Динамо" Виктор Цыганков.

Об этом сообщает официальный сайт Премьер-Лиги.

В голосовании болельщиков футболист столичной команды обошел Артема Габелока ("Ворскла"), Валерия Лучкевича ("Александрия"), Виктора Коваленко, Андрея Пятова (оба - "Шахтер"), одноклубника Дениса Бойко, Артема Громова ("Заря") и Максима Дегтярева ("Олимпик"). Победитель набрал 31% всех голосов. В активе Габелока, который стал вторым, - 20% голосов. Лучкевич, занявший третье место, набрал 18% голосов.

В апреле в составе "Динамо" Цыганков сыграл 4 матча, забил 3 мяча и сделал 2 ассиста.

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