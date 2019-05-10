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Россия - Норвегия: онлайн видео трансляция

пятница, 10 мая 2019, 10:51
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В пятницу, 10 мая, в Словакии стартует 83-й по счету чемпионат мира по хоккею. В дебютной игре в группе "Б" встретятся сборные России и Норвегии.

Игра состоится на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе. Начало встречи - в 17:15.

"Апостроф" проведет видео трансляцию матча. Плеер с трансляцией появится в новости за несколько минут до начала встречи.

В группе "Б" также играют Швеция, Чехия, Швейцария, Латвия, Австрия, Италия.

Отметим, что на чемпионате мира в прошлом году в Дании сборная России завершила выступления на стадии четвертьфинала. Команда Норвегии не смогла преодолеть барьер группового этапа.

Ранее "Апостроф" сообщал, что УЕФА представил проект реформирования схемы проведения Лиги чемпионов.

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