УЕФА представил проект новой Лиги чемпионов: на что рассчитывать "Шахтеру" и "Динамо"

В среду, 8 мая, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил клубам проект реформирования схемы проведения Лиги чемпионов.

Об этом сообщает AFP.

УЕФА планирует сделать схему проведения турнира более благосклонной к топ-клубам европейского футбола. В частности, организация предлагает формировать четыре группы по восемь команд. Это увеличит количество проведенных матчей командами. Пять первых команд в каждой из групп будут получать автоматическое право на участие в турнире в следующем сезоне. Таким образом, в некоторой степени будет снижаться ценность внутренних соревнований.

Изменения в турнире могут произойти уже с сезона 2024/2025.

Что касается украинских клубов, то нашим грандам будет непросто рассчитывать на попадание в Лигу чемпионов, если они не смогут закрепиться в топ-5 лучших команд в своих группах. В таком случае им придется разыгрывать оставшиеся 12 путевок в групповой раунд ЛЧ с другими командами.

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