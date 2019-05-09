RU   UA   EN  

четверг, 9 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.20
Меню
Спорт

Выборы президента 2019

Новости

9 мая

14:07
Бандера, Ярош и женщина со звездой: эксклюзивные фото акции у Вечного огня в Киеве
13:59
На Красной площади "ветеран" прогнулся перед Путиным, вспомнив Крым: видео
13:56
С красными флагами и Москвой в голове: сети возмутили фото и видео акции в Лисичанске
13:48
Заведение скандального футболиста в Киеве украсила неожиданная картина: опубликовано фото
13:43
​В украинских городах задерживают людей с "георгиевской ленты": фото и видео
13:27
Акция памяти у Вечного огня в Киеве: яркие фото с высоты птичьего полета
13:22
​Ryanair будет чаще летать из Украины в Польшу: график полетов
13:04
​В Кривом Роге 9 мая отметили с советской символикой и портретом Сталина: фото
12:59
В Грузии провели антироссийскую акцию с известной кричалкой про Путина: видео
12:46
УЕФА представил проект новой Лиги чемпионов: на что рассчитывать "Шахтеру" и "Динамо"
12:31
​Водитель на евробляхах влетел в маршрутку в Киеве: фото и данные о пострадавших
12:29
Снайпер ВСУ уничтожил российского оккупанта под Донецком: видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

УЕФА представил проект новой Лиги чемпионов: на что рассчитывать "Шахтеру" и "Динамо"

четверг, 09 мая 2019, 12:46
переглянути новину українською

В среду, 8 мая, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил клубам проект реформирования схемы проведения Лиги чемпионов.

Об этом сообщает AFP.

УЕФА планирует сделать схему проведения турнира более благосклонной к топ-клубам европейского футбола. В частности, организация предлагает формировать четыре группы по восемь команд. Это увеличит количество проведенных матчей командами. Пять первых команд в каждой из групп будут получать автоматическое право на участие в турнире в следующем сезоне. Таким образом, в некоторой степени будет снижаться ценность внутренних соревнований.

Изменения в турнире могут произойти уже с сезона 2024/2025.

Что касается украинских клубов, то нашим грандам будет непросто рассчитывать на попадание в Лигу чемпионов, если они не смогут закрепиться в топ-5 лучших команд в своих группах. В таком случае им придется разыгрывать оставшиеся 12 путевок в групповой раунд ЛЧ с другими командами.

Ранее "Апостроф" сообщал, что жены бывших игроков "Динамо" сразили сеть сексуальным танцем в купальниках.

Фотовзгляд

Все галереи
Акция памяти у Вечного огня в Киеве: эксклюзивные фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Челси - Айнтрахт Онлайн-трансляция матча

Валенсия - Арсенал: онлайн трансляция

Аякс - Тоттенхэм Хотспур - 2:3 Хроника матча, видео голов

За рамками разумного футбола: почему Ливерпуль уничтожил Барселону

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: