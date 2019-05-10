США - Словакия: онлайн видео трансляция

В пятницу, 10 мая, в Словакии стартует 83-й по счету чемпионат мира по хоккею. Во второй игре в группе "А" встретятся сборные команд хозяев и США.

Игра состоится на "Стил-Арене" в Кошице. Начало встречи - в 21:15.

"Апостроф" проведет видео трансляцию матча. Плеер с трансляцией появится в новости за несколько минут до начала встречи.

В группе "А" также играют Канада, Финляндия, Германия, Дания, Франция, Великобритания.

Отметим, что на чемпионате мира в прошлом году, который проходил в Дании, сборная США стала бронзовым призером. Команда Словакии не смогла преодолеть барьер группового этапа.

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