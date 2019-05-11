Что он сделал? Промоутер Усика круто "наехал" на Ломаченко

Эдди Хирн, промоутер британского боксера Люка Кэмпбелла, заявил, что украинский чемпион Василий Ломаченко не достоин боя за пояс Всемирного боксерского совета (WBC) в легкой весовой категории. Ранее WBC обязал провести бой за вакантный титул именно Кэмпбелла и Ломаченко.

Слова Хирна приводит Sport.ua.

"В WBC говорят, что они поставили лучшего боксера на бой против претендента. Но как же другие люди, которые работали для пояса WBC? Это не только Дэвин Хэни, но и Заур Абдуллаев, например, который номер 2 в рейтинге WBC. Суть в том, что тот же Хэни работал для своего продвижения в WBC и должен был получить шанс. Суть в том, что если Майки Гарсия ушел, то это номер первый против номера второго в рейтинге за вакантный титул.

Я понимаю, почему WBC выбрал Ломаченко. Они хотят, чтобы он был их чемпионом. Я это понимаю. Но это нечестно по отношению к другим. Хотя я прекрасно понимаю, что, стань однажды вакантным пояс WBC в супертяжелом весе, и они позволят Энтони Джошуа сразу драться за этот титул.

Что сделал Ломаченко, чтобы драться за пояс WBC? Он выиграл пояса в других организациях. И он не находился в рейтинге WBC. Но такое бывает", - сказал Хирн.

Напомним, также Хирн является промоутером другого украинского чемпиона - Александра Усика.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в России пожелали здоровья украинскому чемпиону, чтобы поскорее избить его в ринге.