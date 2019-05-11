RU   UA   EN  

суббота, 11 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.20
Меню
Спорт

Выборы президента 2019

Новости

11 мая

18:26
Гасили из гранатометов и пулеметов: стало известно о новой провокации боевиков на Донбассе
18:02
В Киеве изменят движение транспорта: опубликованы карты
17:56
Что он сделал? Промоутер Усика круто "наехал" на Ломаченко
17:38
В Киеве нашли мертвыми супругов и едва живого ребенка: подробности, фото и видео с места ЧП
17:27
Известная украинская певица стала жертвой воров в Риме
17:17
Закопали и забыли: появились показательные фото кладбища боевиков ДНР на Донбассе
17:00
Гороскоп на завтра: Водолеев ждет переворот, а Стрельцам надо импровизировать
16:56
Под Киевом произошло курьезное "индюшиное" ограбление: опубликованы фото "героев"
16:55
Астрономы обнаружили звезду, рожденную в неизвестной галактике: фото
16:35
В России простились с автором хита "Прекрасное далеко": фото и видео
16:29
Машина превратилась в "блин": фото смертельного ДТП на трассе Бердянск-Мариуполь
16:17
Под Одессой простились с 31-летним морпехом с позывным "Дед": опубликованы фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Что он сделал? Промоутер Усика круто "наехал" на Ломаченко

суббота, 11 мая 2019, 17:56
переглянути новину українською

Эдди Хирн, промоутер британского боксера Люка Кэмпбелла, заявил, что украинский чемпион Василий Ломаченко не достоин боя за пояс Всемирного боксерского совета (WBC) в легкой весовой категории. Ранее WBC обязал провести бой за вакантный титул именно Кэмпбелла и Ломаченко.

Слова Хирна приводит Sport.ua.

"В WBC говорят, что они поставили лучшего боксера на бой против претендента. Но как же другие люди, которые работали для пояса WBC? Это не только Дэвин Хэни, но и Заур Абдуллаев, например, который номер 2 в рейтинге WBC. Суть в том, что тот же Хэни работал для своего продвижения в WBC и должен был получить шанс. Суть в том, что если Майки Гарсия ушел, то это номер первый против номера второго в рейтинге за вакантный титул.

Я понимаю, почему WBC выбрал Ломаченко. Они хотят, чтобы он был их чемпионом. Я это понимаю. Но это нечестно по отношению к другим. Хотя я прекрасно понимаю, что, стань однажды вакантным пояс WBC в супертяжелом весе, и они позволят Энтони Джошуа сразу драться за этот титул.

Что сделал Ломаченко, чтобы драться за пояс WBC? Он выиграл пояса в других организациях. И он не находился в рейтинге WBC. Но такое бывает", - сказал Хирн.

Напомним, также Хирн является промоутером другого украинского чемпиона - Александра Усика.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в России пожелали здоровья украинскому чемпиону, чтобы поскорее избить его в ринге.

Фотовзгляд

Все галереи
Акция памяти у Вечного огня в Киеве: эксклюзивные фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Динамо - Заря 1-0: Онлайн видео трансляция, видео гола

Шахтер - Александрия: онлайн трансляция

Валенсия - Арсенал - 2-4 Хроника матча, видео голов

Челси - Айнтрахт - 5-4 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: