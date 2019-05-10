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В России пожелали здоровья украинскому чемпиону, чтобы поскорее избить его в ринге

пятница, 10 мая 2019, 09:42
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Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев пожелал здоровья украинскому боксеру Александру Усику, который травмировал руку перед своим дебютным боем в супертяжелом весе.

Слова Кремлева приводит РИА Новости.

"Желаю скорейшего выздоровления Александру. Я очень хочу увидеть скорейший реванш Усика и Гассиева. Усик, несомненно, высококлассный боксер, но считаю, что Гассиев лучше. Хотел бы пожелать Александру не болеть, ему еще рано болеть. Впереди реванш", - сказал Кремлев.

Напомним, летом прошлого году Усик деклассировал Гассиева, одержав победу над ним единогласным решением судей в бою за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе в Москве.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Ломаченко сразится за еще один титул.

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