Футболист, который кричал "Слава Украине" в России, возглавил сборную Хорватии

Бывший игрок киевского "Динамо" Огнен Вукоевич назначен главным тренером молодежной сборной Хорватии.

Как сообщает официальный сайт Хорватского футбольного союза, это дебютная работа для Вукоевича на должности главного тренера.

В 2017 году хорват занимал должность менеджера в киевском "Динамо" по странам Балканского региона, Восточной и Центральной Европы, а в 2018 году его назначили скаутом национальной сборной Хорватии.

Главную команду страны Вукоевич покинул после разгоревшегося скандала с видео, на котором он с Домагоем Видой поздравил Украину и "Динамо" с победой сборной Хорватии над Россией. Тогда Вукоевич произнес фразу "Слава Украине", что неоднозначно восприняли в России.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сборной Хорватии приняли громкое решение по экс-игроку "Динамо" за видео об Украине на ЧМ-2018.