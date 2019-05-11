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Футболист, который кричал "Слава Украине" в России, возглавил сборную Хорватии

суббота, 11 мая 2019, 09:26
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Бывший игрок киевского "Динамо" Огнен Вукоевич назначен главным тренером молодежной сборной Хорватии.

Как сообщает официальный сайт Хорватского футбольного союза, это дебютная работа для Вукоевича на должности главного тренера.

В 2017 году хорват занимал должность менеджера в киевском "Динамо" по странам Балканского региона, Восточной и Центральной Европы, а в 2018 году его назначили скаутом национальной сборной Хорватии.

Главную команду страны Вукоевич покинул после разгоревшегося скандала с видео, на котором он с Домагоем Видой поздравил Украину и "Динамо" с победой сборной Хорватии над Россией. Тогда Вукоевич произнес фразу "Слава Украине", что неоднозначно восприняли в России.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сборной Хорватии приняли громкое решение по экс-игроку "Динамо" за видео об Украине на ЧМ-2018.

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