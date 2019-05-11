"Шахтер" одержал тяжелейшую победу и приблизился к чемпионству: видеообзор

В матче 28-го тура чемпионата Украины "Шахтер" на своем поле принимал "Александрию". Встреча состоялась в Харькове на стадионе "Металлист" и завершилась победой "горняков".

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Александрия".

Счет в матче был открыт уже на 4-й минуте. Защитник хозяев Сергей Кривцов после подачи углового Аланом Патриком ударом головой пробил Юрия Панькива. Гости отыгрались на 32-й минуте тоже после подачи с угла поля. Евгений Банада также головой поразил ворота Андрея Пятова. На 60-й минуте Мораес забил победный гол "Шахтера". Сделал он это тоже ударом головой... после подачи углового.

В турнирной таблице чемпионата Украины "Шахтер" уверенно лидирует, набрав 73 очка. "Александрия", которая идет третьей, набрала 48 очков.

"Шахтер" - "Александрия" - 2:1

Голы: Хочолава, 4; Банада, 32; Мораес, 60.

"Шахтер": Пятов, Болбат (Матвиенко, 46), Кривцов, Хочолава, Исмаили, Алан Патрик (Степаненко, 69), Маркос Антонио, Тете (Соломон, 76), Коваленко, Тайсон, Мораес.

"Александрия": Панькив, Пашаев, Бабогло, Стецьков, Бухал, Запорожан (Пономарь, 79), Гречишкин, Банада, Задерака (Шастал, 79), Ситало, Полярус (Протасов, 63).

Предупреждения: Болбат, 13; Ситало, 46; Стецьков, 54; Степаненко, 87; Бухал, 90+1.