RU   UA   EN  

суббота, 11 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.20
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

11 мая

21:21
Маленькая девочка погибла страшной смертью под Одессой: фото с места ЧП
21:17
"Шахтер" одержал тяжелейшую победу и приблизился к чемпионству: видеообзор
21:07
Стало известно имя нового лидера "Самопомощи"
20:36
Реформы и не только: стало известно, чем займется Зеленский в первые 100 дней президентства
20:08
Сам воспитывал дочь: появилось новое фото и подробности из жизни морпеха с позывным "Дед"
19:50
Готова объявить об отставке: стало известно о важном решении Мэй
19:25
Погибали прямо в креслах: появились жуткие детали катастрофы в Шереметьево
19:08
Так уворачиваться от шайб не каждая Кабаева смогла бы: россияне высмеяли хоккейный матч с участием Путина
18:58
"Динамо" оконфузилось в домашнем матче чемпионата Украины: видеообзор
18:55
Ребенок был заперт несколько дней: новые подробности, фото и видео с места смертельного ЧП в Киеве
18:26
Гасили из гранатометов и пулеметов: стало известно о новой провокации боевиков на Донбассе
18:02
В Киеве изменят движение транспорта: опубликованы карты
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Шахтер" одержал тяжелейшую победу и приблизился к чемпионству: видеообзор

суббота, 11 мая 2019, 21:17
переглянути новину українською

В матче 28-го тура чемпионата Украины "Шахтер" на своем поле принимал "Александрию". Встреча состоялась в Харькове на стадионе "Металлист" и завершилась победой "горняков".

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Александрия".

Счет в матче был открыт уже на 4-й минуте. Защитник хозяев Сергей Кривцов после подачи углового Аланом Патриком ударом головой пробил Юрия Панькива. Гости отыгрались на 32-й минуте тоже после подачи с угла поля. Евгений Банада также головой поразил ворота Андрея Пятова. На 60-й минуте Мораес забил победный гол "Шахтера". Сделал он это тоже ударом головой... после подачи углового.

В турнирной таблице чемпионата Украины "Шахтер" уверенно лидирует, набрав 73 очка. "Александрия", которая идет третьей, набрала 48 очков.

"Шахтер" - "Александрия" - 2:1

Голы: Хочолава, 4; Банада, 32; Мораес, 60.

"Шахтер": Пятов, Болбат (Матвиенко, 46), Кривцов, Хочолава, Исмаили, Алан Патрик (Степаненко, 69), Маркос Антонио, Тете (Соломон, 76), Коваленко, Тайсон, Мораес.

"Александрия": Панькив, Пашаев, Бабогло, Стецьков, Бухал, Запорожан (Пономарь, 79), Гречишкин, Банада, Задерака (Шастал, 79), Ситало, Полярус (Протасов, 63).

Предупреждения: Болбат, 13; Ситало, 46; Стецьков, 54; Степаненко, 87; Бухал, 90+1.

Фотовзгляд

Все галереи
Акция памяти у Вечного огня в Киеве: эксклюзивные фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Шахтер - Александрия 2-1: Хроника матча, видео голов

Динамо - Заря 1-1: Видео голов

Валенсия - Арсенал - 2-4 Хроника матча, видео голов

Челси - Айнтрахт - 5-4 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: