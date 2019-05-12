"Манчестер Сити" или "Ливерпуль": кто станет чемпионом Англии - онлайн результаты

Сегодня состоится заключительный 38-й тур чемпионата Англии по футболу.

Борьбу за победу в первенстве до последнего ведут "Манчестер Сити" и "Ливерпуль". Первый в сегодняшнем матче сыграет на выезде с "Брайтон энд Хоув Альбион", а второй дома будет принимать "Вулверхэмптон Уондерерс".

Перед последним туром на верху турнирной таблицы Премьер-Лиги сложилась следующая ситуация:

"Апостроф" предлагает следить в режиме онлайн за перипетиями в этих двух играх.

"Брайтон энд Хоув Альбион" - "Манчестер Сити" - 0:0

"Ливерпуль" - "Вулверхэмптон Уондерерс" - 0:0

Ранее "Апостроф" сообщал, что один из лучших футболистов мира кардинально изменил внешность: опубликовано видео.