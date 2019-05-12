Один из лучших футболистов мира кардинально изменил внешность: опубликовано видео

На вчерашней тренировке "Барселоны" аргентинский форвард Лионель Месси предстал в новом образе. Он полностью сбрил бороду, которую носил на протяжении последних нескольких лет.

Такое решение футболиста многие СМИ связали с провальной игрой "Барселоны" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (3:0, 0:4). Предполагается, что сменой своего облика Месси пытается отвлечь себя, команду и болельщиков от неудачного выступления команды в последние годы в главном европейском клубном турнире.

Messi in training pic.twitter.com/GyiIYCermg — Messi World (@MessiWorId) May 11, 2019

Напомним, за свою карьеру Месси пять раз выигрывал награду лучшему футболисту планеты "Золотой мяч". Наряду с показателем Криштиану Роналду - это лучший результат в истории футбола.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" оконфузилось в домашнем матче чемпионата Украины.