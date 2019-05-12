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"Манчестер Сити" завоевал титул чемпиона Англии

воскресенье, 12 мая 2019, 18:43
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В заключительном туре чемпионата Англии "Манчестер Сити" на выезде разгромил "Бернли" со счетом 4:1 и во второй раз подряд завоевал чемпионский титул.

"Манчестер Сити" первым пропустил гол в поединке с "Бернли", но затем ответил сопернику четырьмя голами.

Конкурент "горожан" "Ливерпуль" в своем матче обыграл "Вулверхэмптон" со счетом 2:0, но финишировал на втором месте, отстав на одно очко.

"Брайтон энд Хоув Альбион" - "Манчестер Сити" - 1:4 (1:2)

Голы: Мюррей (27) - Агуэро (28), Лапорт (38), Марез (63), Гюндоган (72)

"Ливерпуль" - "Вулверхэмптон Уондерерс" - 2:0 (1:0)

Голы: Мане (17, 82)

"Манчестер Сити" стал чемпионом Англии в шестой раз в своей истории, догнав по этому показателю "Сандерленд" и "Челси". Чаще титул брали только "Манчестер Юнайтед" (20), "Ливерпуль" (18), "Арсенал" (13), "Эвертон" (9) и "Астон Вилла" (7).

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Ливерпуль" вышел в финал Лиги чемпионов.

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