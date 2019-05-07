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Фантастический "Ливерпуль" уничтожил "Барселону" в Лиге чемпионов

вторник, 07 мая 2019, 23:49
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Фото: twitter.com/lfc

В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" разгромил "Барселону" со счетом 4:0 и завоевал путевку в финал.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" - "Барселона".

Счет был открыт уже на 7-й минуте. Нападающий "Ливерпуля" Ориги, добил мяч в ворота после удара Хендерсона и сейва тер Штегена. На 54-й Вейналдум замкнул прострел Александера-Арнольда, удвоив преимущество мерсисайдцев. Через две минуте голландец оформил дубль, точно пробил головой после навеса Шакири, и сравняв счет по сумме двух встреч. Решающий гол на 79-й минуте забил Ориги, точно пробивший после прострела с углового в исполнении Александера-Арнольда.

В финале "Ливерпуль" сыграет с победителем пары "Аякс" - "Тоттенхэм Хотспур", которые сыграют 8 мая.

"Ливерпуль" Англия – "Барселона" Испания 4:0 (первый матч - 0:3)

Голы: Ориги (7, 79), Вейналдум (54, 56)

"Ливерпуль": Алиссон, Робертсон (Вейналдум, 46), Матип, ван Дейк, Александер-Арнолд, Хендерсон, Фабиньо, Шакири (Старридж, 90), Милнер, Мане, Ориги (Гомес, 85).

"Барселона": тер Штеген, Альба, Лангле, Серджи Роберто, Пике, Коутиньо (Нелсон Семеду, 60), Ракитич (Малком, 80), Видаль (Артур, 75), Бускетс, Суарес, Месси.

Предупреждения: Фабиньо (11), Бускетс (45), Ракитич (53), Матип (66), Нелсон Семеду (75).

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