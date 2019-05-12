RU   UA   EN  

воскресенье, 12 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.20
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

12 мая

00:26
Ученые заявили про аномальное поведение самого опасного в мире супервулкана
00:05
США - Франция: онлайн видео трансляция матча ЧМ по хоккею
00:00
Россия - Австрия: онлайн видео трансляция матча ЧМ по хоккею

11 мая

23:56
Под Львовом произошло смертельное ДТП с участием сотрудника СБУ: первые подробности
23:27
Бывшие наставники "Шахтера" и "Динамо" оказались в тройке самых титулованных тренеров в истории: фото
23:22
У Зеленского сделали важное заявление о роспуске Верховной Рады
22:50
В Донецке засветили "спецназовца" боевиков, ликвидированного на Донбассе: фото
22:22
Стало известно о громком увольнении важного чиновника в окружении Порошенко: фото документа
21:58
Джулиани назвал имя врага Трампа в Украине
21:21
Маленькая девочка погибла страшной смертью под Одессой: фото с места ЧП
21:17
"Шахтер" одержал тяжелейшую победу и приблизился к чемпионству: видеообзор
21:07
Стало известно имя нового лидера "Самопомощи"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Россия - Австрия: онлайн видео трансляция матча ЧМ по хоккею

воскресенье, 12 мая 2019, 00:00
переглянути новину українською

12 мая в Словакии в матче чемпионата мира по хоккею сыграют сборные России и Австрии.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча Россия - Австрия.

Начало встречи российской и австрийской команд в 13:15 по киевскому времени.

Плеер с трансляцией появится здесь за несколько минут до старта игры.

В первом туре мирового первенства, которое проходит в Словакии, российские хоккеисты не испытали никаких проблем в игре с Норвегией. Встреча завершилась победой одного из фаворитов турнира с крупным счетом 5:2.

В свою очередь австрийская команда играла против латвийской сборной и уступила со счетом 2:5.

Ранее "Апостроф" сообщал, что президент Российской Федерации Владимир Путин сыграл в хоккей в ледовом Дворце в Сочи в рамках гала-матча "Ночной хоккейной лиги".

Фотовзгляд

Все галереи
Акция памяти у Вечного огня в Киеве: эксклюзивные фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Шахтер - Александрия 2-1: Хроника матча, видео голов

Динамо - Заря 1-1: Видео голов

Валенсия - Арсенал - 2-4 Хроника матча, видео голов

Челси - Айнтрахт - 5-4 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: