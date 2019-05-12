Россия - Австрия: онлайн видео трансляция матча ЧМ по хоккею

12 мая в Словакии в матче чемпионата мира по хоккею сыграют сборные России и Австрии.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча Россия - Австрия.

Начало встречи российской и австрийской команд в 13:15 по киевскому времени.

Плеер с трансляцией появится здесь за несколько минут до старта игры.

В первом туре мирового первенства, которое проходит в Словакии, российские хоккеисты не испытали никаких проблем в игре с Норвегией. Встреча завершилась победой одного из фаворитов турнира с крупным счетом 5:2.

В свою очередь австрийская команда играла против латвийской сборной и уступила со счетом 2:5.

Ранее "Апостроф" сообщал, что президент Российской Федерации Владимир Путин сыграл в хоккей в ледовом Дворце в Сочи в рамках гала-матча "Ночной хоккейной лиги".