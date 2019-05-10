Путин играет в хоккей: онлайн-трансляция

В пятницу, 10 мая, президент Российской Федерации Владимир Путин играет в хоккей в ледовом Дворце в Сочи в рамках гала-матча "Ночной хоккейной лиги".

Трансляцию ведет ресурс "Life Новости" на своем YouTube канале.

Ожидается, что Путин будет играть вместе с другими официальными лицами, государственными и общественными деятелями, а также с известными спортсменами во дворце спорта "Большой".

Отмечают, что российский лидер принимал участие во всех играх "Ночной хоккейной лиги" с 2012 года.

Как ранее сообщал "Апостроф", в мае 2017 года в Москве состоялся звездный матч Ночной хоккейной лиги, в котором сыграл российский президент России Владимир Путин и другие высокопоставленные чиновники государства, а также звезды российского спорта.