США - Франция: онлайн видео трансляция матча ЧМ по хоккею

12 мая в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира по хоккею сыграют команды США и Франции.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча мирового первенства, которое принимает Словакия.

Игра начнется в 13:15 по киевскому времени.

Напомним, что в первом туре американцы сотворили главную сенсацию игрового дня, уступив хозяевам турнира со счетом 1:4. Именно американцы являлись одними из главных фаворитов на победу в турнире, хотя после первого выступления они значительно понизились.

Что касается французов, то в первой игре они уступили команде Дании со счетом 4:5.

Ранее "Апостроф" сообщал, что президент Российской Федерации Владимир Путин сыграл в хоккей в ледовом Дворце в Сочи в рамках гала-матча "Ночной хоккейной лиги".