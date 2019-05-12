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Великобритания - Канада: онлайн видео трансляция матча ЧМ по хоккею

воскресенье, 12 мая 2019, 00:46
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В матче второго тура чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии, сыграют сборные Великобритании и Канады.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча Великобритания - Канада.

Начало игры в 21:15.

Плеер с трансляцией появится здесь за несколько минут до начала игры.

В первом туре Великобритания играла с командой Германии и была близка к успеху, однако уступила со счетом 1:3. Что касается Канады, которая является одним из фаворитов нынешнего мирового первенства, то представители Северной Америки играли сложнейший матч против команды Финляндии и уступили со счетом 1:3.

Ранее "Апостроф" сообщал, что президент Российской Федерации Владимир Путин сыграл в хоккей в ледовом Дворце в Сочи в рамках гала-матча "Ночной хоккейной лиги".

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