Украинская спортсменка завоевала золотую медаль на престижном турнире по борьбе: опубликовано видео

Украинская дзюдоистка Елизавета Каланина стала победительницей турнира серии Grand Slam, который состоялся в Азербайджане.

Каланина выиграла золотую медаль в весовой категории свыше 78 килограммов. Этот успех стал самым крупным в карьере украинской спортсменки.

В полуфинальном поединке Каланина добилась победы над словачкой Анамари Веленшек, которая была бронзовой медалисткой Олимписких игр-2016. В финале украинка встретилась с боснийкой Ларисой Церич, которая в прошлом году завоевала бронзовую медаль чемпионата мира. В непростом поединке Каланина одержала победу по сумме баллов.

Стоит отметить, что на этом же турнире бронзовую медаль в категории до 66 килограммов завоевал украинец Иван Ядов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что известная украинская спортсменка прервала невероятную победную серию.