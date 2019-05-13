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Украинская спортсменка завоевала золотую медаль на престижном турнире по борьбе: опубликовано видео

понедельник, 13 мая 2019, 14:26
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Украинская дзюдоистка Елизавета Каланина стала победительницей турнира серии Grand Slam, который состоялся в Азербайджане.

Каланина выиграла золотую медаль в весовой категории свыше 78 килограммов. Этот успех стал самым крупным в карьере украинской спортсменки.

В полуфинальном поединке Каланина добилась победы над словачкой Анамари Веленшек, которая была бронзовой медалисткой Олимписких игр-2016. В финале украинка встретилась с боснийкой Ларисой Церич, которая в прошлом году завоевала бронзовую медаль чемпионата мира. В непростом поединке Каланина одержала победу по сумме баллов.

Стоит отметить, что на этом же турнире бронзовую медаль в категории до 66 килограммов завоевал украинец Иван Ядов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что известная украинская спортсменка прервала невероятную победную серию.

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Раздел: Спорт Тема: Спорт
Теги: дзюдо

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