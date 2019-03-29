Известная украинская спортсменка прервала невероятную победную серию: опубликовано видео

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед завоевала серебряную медаль на Гран-при Тбилиси. В ходе этих соревнований украинка потерпела первое более чем за полтора года поражение.

18-летняя Белодед в полуфинале Гран-при Тбилиси оказалась сильнее призера Олимпийских игр Эвы Черновицки из Венгрии, однако в финале уступила француженке Мелани Клемен.

Для украинки это поражение стало первым с августа 2017 года, когда она уступила в третьем раунде дебютного чемпионата мира. После этого Белодед оставалась непобедимой на протяжении 38 схваток. За это время украинка выиграла восемь турниров, включая чемпионаты мира как среди юниоров, так и среди взрослых.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что украинские стрелки феноменально выступили на чемпионате Европы.