Украинская теннисистка добилась большого прогресса в мировом рейтинге

В новом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) наибольшего прогресса добилась украинка Катерина Козлова, которая поднялась на 19 позиций - с 85 на 66 место.

На минувшей неделе 25-летняя Козлова дошла до 1/8 финала на турнире в Мадриде, обыграв в одном из матчей пятую ракетку мира Каролину Плишкову.

Также улучшила свои позиции в рейтинге 16-летняя Марта Костюк, которая поднялась с 292 на 280 место.

Что касается других украинок, то они практически не изменили свои позиции. Элина Свитолина и Леся Цуренко, соответственно, остались на шестом и 26 местах. Даяна Ястремская опустилась с 38 на 41 позицию.

Топ-10 рейтинга WTA выглядит так:

1 (1) Наоми Осака (Япония) - 6356

2 (3) Симона Халеп (Румыния) - 6117

3 (4) Анжелик Кербер (Германия) - 5285

4 (7) Кики Бертенс (Нидерланды) - 5115

5 (2) Петра Квитова (Чехия) - 5050

6 (6) Элина Свитолина (Украина) - 4866

7 (5) Каролина Плишкова (Чехия) - 4786

8 (8) Слоан Стивенс (США) - 4656

9 (9) Эшли Барти (Австралия) - 4425

10 (10) Арина Сабаленко (Беларусь) - 3500

Ранее "Апостроф" сообщал о том, кто представит Украину на Roland Garros.