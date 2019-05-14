Американец выиграл забег сумасшедшим поступком на финише: опубликовано видео

На легкоатлетическом турнире SEC Outdoor Track & Field Championships в США произошло удивительное событие.

Об этом сообщает IRunning.

Так, на финишную прямую в забеге на 400 метров с барьерами лидерами вышли два спортсмена. При этом 21-летний американец Инфинит Такер, бежавший первым почти всю дистанцию, начал проигрывать своему оппоненту. Дабы все-таки не упустить победу, он предпринял отчаянную попытку удержать победу:

Стоит отметить, что такой "рывок" на финише позволил Такеру одержать победу. Его результат - 49,38 секунды. Комментируя свой прыжок, победитель сказал, что просто увидел на финише свою маму и прыгнул, чтобы ее поскорее обнять.

Ранее "Апостроф" сообщал, что у известной американской спортсменки диагностировали смертельную болезнь.