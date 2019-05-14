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У известной американской спортсменки диагностировали смертельную болезнь

вторник, 14 мая 2019, 13:15
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У известной американской теннисистки 26-летней Николь Гиббз диагностировали рак слюнной железы.

Об этом спортсменка сообщила на своей странице в социальной сети.

По словам Гиббз, заболевание нашли совершенно случайно, когда она была у стоматолога. Врач увидел в ее рту какое-то образование, после чего ей сделали биопсию. Осмотр показал, что у американки рак.

"К счастью, для такой формы онкологии прогноз положительный. Мой хирург убежден, что операция полностью решит проблему. Он посоветовал мне сыграть на нескольких турнирах, чтобы как-то развеяться", - написала она.

Операция должна состояться 17 мая. После этого Гиббз собирается поехать на Wimbledon.

Ранее "Апостроф" сообщал, что вратарь сборной Италии Маттиа Перин травмировался на тренировке, наступив на бутылку с водой.

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