Двукратный обладатель кубка чемпионов отметился диким поступком: опубликовано видео

В матче чемпионата Португалии по футболу между "Риу Аве" и "Бенфикой" защитник первой команды Фабиу Коэнтрау отметился диким поступком.

В одном из эпизодов игры 31-летний футболист оказался на газоне после неудачной попытки обыграть игроков соперника. После падения Коэнтрау протянул руку форварду лиссабонцев Андреасу Самарису, чтобы тот помог ему подняться, однако в ответ он получил отказ. После этого футболист принимающей команды схватился за шорты оппонента и стянул их вниз:

Отметим, что ранее Коэнтрау выступал за мадридский "Реал". В составе мадридского клуба он выиграл 11 трофеев - в том числе два кубка чемпионов.

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