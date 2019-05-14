В самом титулованном клубе России разразился громкий скандал

В московском "Спартаке" разразился скандал, главным действующим лицом которого стал капитан команды Денис Глушаков.

Так, Телеграм-канал Mash опубликовал переписку и аудиозапись телефонного разговора, в которых футболист рассказывает о том, что он и несколько других игроков команды отказываются играть при главном тренере Массимо Каррере, который возглавлял самый титулованный клуб России в период с 2016 по 2018 годы. Также он признается в том, что он просил руководство уволить итальянца.

Отметим, что в сезоне 2016/2017 Каррера привел "Спартак" к победе в российской Премьер-Лиге спустя 16 лет после последнего чемпионства команды. В конфликте тренера и капитана болельщики сразу же стали на сторону первого. На играх команды они регулярно освистывают Глушакова.

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