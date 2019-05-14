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Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео
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Финал Лиги чемпионов будет судить журналист

вторник, 14 мая 2019, 17:29
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УЕФА назвал арбитров на финал Лиги чемпионов, в котором встретятся английские "Ливерпуль" и "Тоттенхэм Хотспур".

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Обслуживать решающую игру турнира будет словенец Дамир Скомина. Помогать ему будут соотечественники Юре Прапротник и Роберт Вукан. Резервным арбитром назначен испанец Антонио Матео Лаос.

Отметим, что Скомина по профессии является журналистом. В 2008 году он приглашался для работы на матче чемпионата Украины между уже прекратившими существование донецким "Металлургом" и харьковским "Металлистом".

Финал Лиги чемпионов пройдёт 1 июня в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".

Ранее "Апостроф" сообщал, что финал Кубка Украины обслужит один из самых богатых арбитров Украины.

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