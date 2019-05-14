Финал Лиги чемпионов будет судить журналист

УЕФА назвал арбитров на финал Лиги чемпионов, в котором встретятся английские "Ливерпуль" и "Тоттенхэм Хотспур".

"ЛИВЕРПУЛЬ" - "ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР": ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ



Обслуживать решающую игру турнира будет словенец Дамир Скомина. Помогать ему будут соотечественники Юре Прапротник и Роберт Вукан. Резервным арбитром назначен испанец Антонио Матео Лаос.

Отметим, что Скомина по профессии является журналистом. В 2008 году он приглашался для работы на матче чемпионата Украины между уже прекратившими существование донецким "Металлургом" и харьковским "Металлистом".

Финал Лиги чемпионов пройдёт 1 июня в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".

Ранее "Апостроф" сообщал, что финал Кубка Украины обслужит один из самых богатых арбитров Украины.