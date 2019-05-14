Финал Кубка Украины обслужит один из самых богатых арбитров Украины

Федерация футбола Украины объявила имена арбитров, которые будут обслуживать финальный матч Кубка Украины между донецким "Шахтером" и "Ингульцом" из поселка Петрово Кировоградской области.

Главным судьей решающей игры турнира будет киевлянин Евгений Арановский. Роли ассистентов главного арбитра получили Сергей Приступа и Евгений Петраков, также представляющие столицу. Резервным рефери назначен Максим Козыряцкий из Запорожья.

Напомним, финал Кубка Украины состоится в среду, 15 мая, в Запорожье на стадионе "Славутич Арена". Начало матча - в 21:00.

Арановский считается одним из самых богатых судей Украины. Он ездит на авто премиум-класса стоимостью 70 тыс. долларов. Несколько лет назад он построил под Киевом дом, который оценивается в 300 тыс. долларов. При этом Арановский утверждает, что состояние он нажил не благодаря работе футбольным арбитром.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" откажется от услуг перспективного украинского форварда.