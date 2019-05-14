Легенда "Манчестер Сити" заявил о готовности играть за "Динамо"

Звездный африканский футболист Яя Туре заявил, что согласился бы играть в составе киевского "Динамо".

Об этом бывший игрок английского "Манчестер Сити" заявил в интервью YouTube-аккаунту "Бомбардир".

36-летний футболист признался, что пока не знает, где продолжит карьеру. При этом он уточнил, что рассматривает варианты с тренерской деятельностью в Украине.

"Мой менеджер Дмитрий Селюк дал идею подать документы для обучения на тренера. У меня как раз есть время.

Поиграть год-два в "Динамо"? Это не проблема. Я поговорю с Дмитрием об этом. Наверное, я бы согласился", - сказал Туре.

Напомним, что в Украине Туре выступал за донецкий "Металлург".

Ранее "Апостроф" сообщал, что киевское "Динамо" не смогло обыграть луганскую "Зарю" в матче чемпионата Украины.