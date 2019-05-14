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Шевченко вызвал в сборную Украины очередного новичка: названа фамилия

вторник, 14 мая 2019, 12:30
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Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко вызвал в сборную Украины 20-летнего защитника Мирослава Мазура, который в данный момент выступает в составе молдавского клуба "Сфнитул Георге".

Контракт футболиста принадлежит полтавской "Ворскле", а за молдавский клуб он выступает на правах аренды.

Как сообщает пресс-служба полтавского клуба, Мазур может принять участие в отборочных матчах на Евро-2020 против Сербии и Люксембурга, которые пройдут в июне.

Тренировочный сбор команда проведет в Харькове, где молодой футболист может проявиться себе перед тренерским штабом национальной сборной.

Ранее "Апостроф" сообщал, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что он хочет возглавить итальянский "Милан".

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