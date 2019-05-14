Украинка уступила в ярком матче на престижном теннисном турнире

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская уступила в матче 1/32 финала престижного турнира в итальянском Риме.

На этой стадии соперницей талантливой украинки была 31-я ракетка мира испанка Карла Суарес-Наварро.

Испанка добыла сложную победу в первом сете со счетом 6:4, после чего безвольно уступила во второй партии - 1:6. В решающем сете Суарес-Наварро добыла победу со счетом 6:3.

Это была вторая очная встреча теннисисток. До этого Ястремская обыгрывала испанку на Открытом чемпионате Австралии.

Сегодня на этой же стадии свой матч проведет лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина. Она сыграет против белорусски Виктории Азаренко. Встреча начнется около 20:30 по киевскому времени.

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