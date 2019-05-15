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Известный писатель обвинил легендарного немецкого тренера в нацизме

среда, 15 мая 2019, 14:42
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Народный писатель Азербайджана Чингиз Абдуллаев критически высказался о заявлении главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа по месту проведения финала Лиги Европы.

Так, в Facebook Абдуллаев написал следующее: "Клопп - абсолютный профессионал и выдающийся специалист. Это действительно так. Но его высказывания про выбор Баку меня покоробили. "Что они там ели на завтрак, когда выбирали Баку для проведения финального матча?" - спросил он. И теперь уже я хочу уточнить у герра Клоппа. Что он ел на завтрак, когда позволил себе подобные хамские высказывания в адрес моей страны?

Просто хочу напомнить немцу Клоппу, что в основе идеологии национал-социализма как раз лежало разделение народов на "арийцев" и второсортных, подлежавших уничтожению. Всех этих славян, евреев, цыган. Нет, конечно, он не выступает с подобными дикими заявлениями. Но попахивает очень сильным элементарным пренебрежением к другой стране и к другому народу!".

Напомним, финал Лиги Европы состоится 29 мая на стадионе "Олимпийский" в Баку. За трофей поборются лондонские "Челси" и "Арсенал".

Ранее "Апостроф" сообщал, что один из лучших футболистов мира принял неожиданное решение по своей карьере.

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