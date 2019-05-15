Один из лучших футболистов мира принял неожиданное решение по своей карьере

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн объявил о том, что ближайшим летом сменит команду.

Об этом сообщает sport.ua.

"Я провел разговор с тренером Диего Симеоне и с людьми из руководства клуба, и теперь я хочу сообщить всем своим фанатам и болельщикам «Атлетико», что хочу уйти. Фанаты всегда относились ко мне с любовью и уважением, но я принял решение уйти, попробовать что-то другое, получить новый вызов, испытать новые проблемы.

Такое решение было невероятно трудно принять, но это было необходимо. Это были выдающиеся пять лет, здесь я выиграл свои первые трофеи на клубном уровне. Это был очень важный период в моей жизни. Вы навсегда в моем сердце, поэтому я хотел, чтобы вы, болельщики, узнали об этом.

Я получил огромное удовольствие, проведя последние пять лет здесь. Я оставлял всего себя на футбольном поле, я пытался дарить радость людям, которые приходили на стадион "Ванда Метрополитано" и на наши гостевые матчи, и для вас у меня остаются только слова благодарности", - сказал Гризманн.

Согласно предположениям СМИ, карьеру француз продолжит в "Барселоне".

Ранее "Апостроф" сообщал, что двукратный обладатель кубка чемпионов отметился диким поступком.