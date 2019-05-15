Первая ракетка Украины драматично вылетела из престижного турнира

6-й номер мирового рейтинга Элина Свитолина выбыла из грунтового турнира серии Premier 5 в Риме. В матче второго круга, который стал для украинки дебютным, она уступила представительнице Беларуси Виктории Азаренко.

Элина Свитолина (Украина) – Виктория Азаренко (Беларусь) – 6:4, 1:6, 5:7

Свитолина была очень близка к итоговой победе. После обмена выигранными сетами украинка в третьем сете сразу же вышла вперед - 3:0. В дальнейшем она удерживала преимущество (4:1, 5:2) и подошла на своей подачи к решающему для нее гейму. Однако, проиграв матч-бол, она впоследствии драматично проиграла и встречу.

Отметим, что поединок пришлось останавливать несколько раз из-за дождя. По этой причине матч, начавшийся в 20:35, завершился около 01:30 ночи.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинка уступила в ярком матче на престижном теннисном турнире.