Россия - Италия 10-0: видео матча ЧМ по хоккею

В среду, 15 мая, в Словакии состоялся матч группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными России и Италии.

Встреча прошла в городе Братислава на стадионе "Словнафт-Арена" и завершилась победой россиян со счетом 10:0.

Смотрите на "Апострофе" видео матча Россия - Италия. Обзор вскоре появится в этой новости.

В предыдущих матчах турнира сборная России одержала победы над Норвегией (5:2), Австрией (5:0) и Чехией (3:0). Команда Италии, напротив, проиграла все свои три встречи - Швейцарии (0:9), Швеции (0:8) и Латвии (0:3).

В турнирной таблице группы B Россия занимает 1-е место, Италия - 8-е.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в самом титулованном клубе России разразился громкий скандал.